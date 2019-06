Tottenham-Liverpool 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Alisson determinante [FOTO]

1 /53 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Tottenham-Liverpool, le pagelle di CalcioWeb – Finale tutta inglese quella di Champions League, al Wanda Metropolitano di Madrid si sono affrontate Tottenham e Liverpool, all’ultimo atto della massima competizione europea dopo le imprese in semifinale di ritorno rispettivamente contro Ajax ed Barcellona. La gara è appena terminata, risultato finale 0-2 per i Reds: un gol per tempo, di Salah prima e Origi poi, regalano finalmente la prima gioia a Jurgen Klopp. Ecco le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

TOTTENHAM

Lloris 6 – E’ un pararigori, ma questa volta non riesce a neutralizzare il penalty di Salah. Il tiro non è irresistibile, forse poteva fare meglio. Per il resto è attento.

Trippier 6.5 – E’ attentissimo in fase difensiva: il suo avversario, Mané, non è certo l’ultimo arrivato, soprattutto per la sua velocità, ma lui lo tiene a bada.

Alderweireld 6 – Buona la prestazione delle due difese, lui è concentrato.

Vertonghen 6 – Come il compagno, nonostante la stazza e le caratteristiche, non soffre la velocità degli attaccanti avversari.

Rose 6.5 – Anche lui bene, attento in fase difensiva e molto attivo quando c’è da spingere.

Sissoko 5 – Pesa come un macigno il suo tocco da cui è scaturito il rigore. Rimangono dei dubbi sulla concessione del penalty, ma lui è ingenuo a tenere il braccio aperto. (73′ Dier 6)

Winks 6 – Chiesto lavoro in fase di interdizione per lui, che esegue molto bene. La prestazione è sufficiente. (65′ Lucas Moura 6)

Eriksen 5.5 – Così così, non si accende facendo intravedere soltanto a sprazzi la sua tecnica. Non contentissimo neanche Pochettino.

Alli 5.5 – Così come Eriksen, si vede poco. Poteva fare di più. (82′ Llorente sv)

Son 6 – E’ il più attivo dei calciatori offensivi, confermando difatti il suo ottimo rendimento per tutta la competizione. Non è supportato al meglio dai compagni, se non dall’ingresso di Lucas Moura.

Kane 5.5 – Rientrato dall’infortunio, ha fatto il possibile.

LIVERPOOL

Alisson 7 – Fino al 75′, senza voto, poi mette il suo zampino in maniera determinante alla vittoria finale: due parate decisive prima del raddoppio dei suoi.

Alexander-Arnold 7 – Si conferma un prospetto importantissimo vista la giovane età, impeccabile nelle due fasi.

van Dijk 6.5 – Un muro, come sempre quest’anno, è stato uno dei pilastri dei Reds per tutta la Champions.

Matip 7 – Perfetto in fase difensiva, entra nell’azione del raddoppio con il passaggio ad Origi.

Robertson 6 – Buona prestazione, poche sbavature.

Fabinho 6 – Lavoro oscuro, quasi nascosto, ma è determinante.

Henderson 6.5 – Importante il suo intervento in avvio, dove ferma un contropiede di Son che avrebbe condotto l’avversario da solo davanti al portiere.

Wijnaldum 6 – Senza infamia né lode, fa il compitino ma non sbaglia. Sufficiente (62′ Milner 6.5)

Salah 7 – Ha giocato partite migliori, ma è tra coloro che si prendono la rivincita per la finale dell’anno scorso, in cui fu sfortunatissimo. Freddissimo dal dischetto, si conferma tra i migliori al mondo nel suo ruolo, e adesso è tra i maggiori candidati alla vittoria del Pallone d’oro.

Firmino 5.5 – Così come Kane, anche la prima punta del Liverpool non è al meglio e si vede, è il meno attivo dei tre davanti, ma è merito anche dell’attenta difesa del Tottenham, che concede poco. (58′ Origi 7)

Mané 7 – Anche lui è una spina nel fianco, nonostante Trippier lo tenga bene a bada. Come Salah, si prende la rivincita. Altra stagione da incorniciare. (90′ Gomez sv)