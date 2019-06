Secondo “Marca“, Pochettino avrebbe chiesto alla società del Tottenham di rinforzare la squadra dopo un anno e mezzo di immobilismo sul mercato. Daniel Levy, presidente del Tottenham, non sembra entusiasta a quest’idea. Il tecnico, prima di pronunciarsi sul suo futuro, attenderà una risposta dal suo presidente: se Levy dimostrerà concretamente di voler investire – in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Dani Ceballos del Real Madrid – allora Pochettino resterà. In caso contrario l’allenatore argentino potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria e con lui giocatori che, negli ultimi anni, hanno rifiutato proposte più importanti pur di rimanere agli Spurs.