Totti alla Sampdoria, Ferrero ci spera: l’ex capitano della Roma ci pensa

Come anticipato subito dopo la conferenza d’addio alla Roma da CalcioWeb, Francesco Totti è sempre più vicino alla Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero è innamorato alla follia di Totti e gli ha fatto un’importante offerta per diventare direttore tecnico dei blucerchiati. L’altra offerta, secondo Sky, è stata presentata dalla Fiorentina, ma la Sampdoria è in netto vantaggio, anche per il rapporto di Totti con la tifoseria. Un suo celebre gol a Marassi fu applaudito da tutto lo stadio. E il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus dimostra che nel calcio non si dimentica. La risposta di Totti è attesa entro 15 giorni. Sulla panchina doriana è arrivato Eusebio Di Francesco, sostenuto da Totti nei giorni più difficili dell’esperienza giallorossa. Un ulteriore indizio…