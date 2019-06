Conferenza stampa fiume di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma ha lanciato bordate nei confronti della dirigenza e comunicato l’addio al club, non c’erano i margini per continuare il rapporto, l’ex capitano non veniva praticamente mai preso in considerazione dalla dirigenza nelle scelte importanti del club. Adesso a tenere banco è proprio il futuro di Totti, importanti indicazioni in conferenza stampa: “Negli ultimi giorni Pallotta ha provato a trattenermi ma in due anni non ho mai parlato con lui o Baldini, non ero ben voluto. Sono stato un peso per la società. Sono arrivate offerte da squadre italiane, una stamattina, valuterò tutto”. La suggestione porta alla Sampdoria, club disposto a fare carte false per provare a convincere Totti, l”amore’ del presidente Ferrero per l’ex capitano giallorosso non è di certo un mistero e l’offerta proveniente dall’Italia potrebbe essere proprio quella del club blucerchiato. Anche i tifosi stimano tantissimo Totti, da ricordare l’applauso del pubblico dopo la magia di Totti con la maglia della Roma, potrebbe ripetersi la storia Juventus-Cristiano Ronaldo con il portoghese che ha accettato la corte dei bianconeri anche per l’accoglienza riservata dai tifosi. Totti ha dichiarato di valutare ogni proposta, quella blucerchiata al momento è una pazza idea ma che potrebbe stuzzicare il dirigente.