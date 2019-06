Totti è un fiume in piena: “io o Baldini, uno dei due doveva andare via”

Conferenza stampa fiume quella di Francesco Totti, accuse pesantissime quelle dell’ex capitano della Roma che ha lanciato bordate clamorose nei confronti della dirigenza. Pesanti dichiarazioni anche su Baldini in conferenza stampa: “Il rapporto con Franco Baldini non c’è mai stato e mai ci sarà, uno dei due doveva uscire e mi sono fatto da parte io, ci sono troppe persone che mettono bocca e fanno casino. L’ultima parola spettava sempre da Londra, era inutile esprimere la propria opinione. Con Baldini non posso più tornare, il vaso è rotto. Fienga è l’unico che mi ha fatto una proposta seria, l’unico nome che ho fatto è stato quello di Claudio Ranieri e siamo riusciti a portarlo alla Roma, ha fatto il massimo per questi colori, ha meritato il tributo dei tifosi, merita un grande ringraziamento”.