Totti sulla scelta del nuovo allenatore: “ho chiamato solo Antonio Conte”

Conferenza stampa show di Francesco Totti che ha confermato l’addio alla Roma, l’ex capitano giallorossi si è scatenato lanciando bordate contro la dirigenza, ha deciso anche di chiarire la situazione legata alla scelta del nuovo allenatore: “non sono andato a Londra perchè me l’hanno detto due giorni prima, l’allenatore era stato già scelto. L’unico allenatore che ho chiamato è Antonio Conte. Mihajlovic, De Zerbi, Gasperini e Gattuso non sono stati mai chiamati. Il direttore tecnico dà un parere importante anche sull’allenatore, hanno scelto tutto loro, non ho deciso io su Fonseca. L’unico che poteva cambiare la squadra era Conte, Antonio ci aveva dato l’ok, poi ci sono stati dei problemi e ha cambiato idea”.

“Sarri non l’ho mai contattato, è un grande allenatore però era sotto contratto con il Chelsea e si erano creati alcuni problemi, Fonseca deve trovare un ambiente sereno, la gente lo stima per come si è messo a disposizione”.