Trapani, altra gioia dopo la promozione: Heller acquisisce l’80% delle quote

Per il Trapani è un momento d’oro. Ieri sera la vittoria nel ritorno della finale playoff contro il Piacenza, che ha sancito la promozione in Serie B, oggi il comunicato di Giorgio Heller che annuncia l’acquisizione dell’80% delle quote.

Gioia in campo e anche sul fronte societario, dunque, per i siciliani. Ecco la nota. “Dopo mesi di trattative, è stato trovato e siglato l’accordo per la cessione dell’80% delle quote del Club, l’attuale De Simone resterà in società al 20%. Entro la prossima settimana, acquisita la due diligence, sarà perfezionato dal notaio il passaggio definitivo delle quote societarie“.