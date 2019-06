Delirio Trapani, è in Serie B: 2-0 in finale contro il Piacenza, la festa dopo la paura per lo scontro in campo [FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Trapani torna nel campionato di Serie B e risponde con una prestazione di grande carattere a tutti i problemi fuori dal campo, i calciatori hanno dato una dimostrazione di grande carattere e di attaccamento alla maglia. Grande festa al fischio finale ma anche un pò di paura in casa Piacenza per uno scontro con la testa Bertoncini e Corradi, il primo è stato trasportato in ospedale ma la situazione non è preoccupante. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0, un gol per tempo basta al Trapani per volare in Serie B. Apre al 21′ Nzola mentre è Taugourdeau all’84’ a chiudere partita e promozione. Il Trapani torna in B e con grande merito, grande delusione invece per il Piacenza.