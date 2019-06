Trapani, le ultime sulla situazione societaria: il presidente incontra il Sindaco

Si è svolto oggi presso il Palazzo Comunale un incontro tra il Presidente del Trapani Calcio Francesco Baglio ed il Sindaco della città di Trapani Giacomo Tranchida.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte anche l’Assessore allo Sport Vincenzo Abbruscato e il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Guaiana, il Presidente Baglio ha esposto le risultanze dell’assemblea dei soci svoltasi lo scorso 11 giugno (il cui verbale, già depositato, sarà a breve pubblicato dalla Camera di Commercio). Nel corso dell’assemblea l’amministratore delegato Maurizio De Simone ha assicurato l’adempimento di tutto quanto necessario ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato, garantendo la consistenza economico-finanziaria della proprietà, non escludendo altresì l’ingresso di nuovi partner.

A margine dell’incontro si è discusso anche della possibilità di installare un maxischermo in città per consentire ai cittadini di poter vedere la partita Trapani-Piacenza. Il Trapani Calcio invierà immediatamente una nota alle autorità competenti, oltre che ai Sindaci di Trapani ed Erice, ed alla Lega Pro, evidenziando che, stante la raggiunta capienza dello Stadio, sussisterebbe l’opportunità, per venire incontro alle richieste dei numerosi tifosi, di installazione del maxischermo.