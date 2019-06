Triestina-Pisa, paura per Malomo: scontro violentissimo con la testa, trasportato in ospedale

Si sta giocando il ritorno della finale di playoff del campionato di Serie C, in campo Triestina e Pisa per la partita di ritorno che vale la promozione nel campionato di Serie B. Vantaggio per il Pisa grazie alla rete messa a segno da Masucci ma grande paura per il calciatore Malomo: al 30′ impatto violentissimo con la testa con l’avversario Masucci, niente di grave per l’autore del gol mentre per il calciatore della Triestina situazione più seria. Malomo lascia il terreno di gioco con un collare, al suo posto Codromaz. Il calciatore della Triestina è stato trasportato successivamente in ospedale.