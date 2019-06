La UAFA contatta le federazioni calcistiche europee: la proposta

In data odierna la UAFA ha contattato le federazioni calcistiche europee proponendo loro di tesserare tutti gli agenti dell’associazione che si sono iscritti in Italia dal 2015. La speranza è che venga accettata questa proposta, perchè il rischio è che nessuno in Italia possa lavorare più per colpa di una legge illegittima e senza senso che ha chiuso il mercato degli agenti sportivi. LaUAFA sta cercando di farla modificare con azioni mirate

quali ricorso al TAR, Antitrust e Commissione europea. Il presidente della UAFA aggiunge: “Con la prima federazione estera che risponderà positivamente sarà organizzato un incontro per poi poter procedere con un accordo mirato a tutti i procuratori che vorranno

intraprendere questo iter. Nel caso in cui la FIFA o altro ente statale provvederà a riformare la categoria, gli iscritti dovranno ricevere la sicurezza di rimanere iscritti nel nuovo eventuale albo”.