Udinese, Pierpaolo Marino si presenta: le indicazioni di mercato

“La squadra ha ottime qualita’, sono convinto che avrebbe potuto fare molto meglio lo scorso anno. Il mio compito sara’ farla rendere al massimo”. Si presenta il neo direttore dell’Area tecnica di Udinese Calcio Pierpaolo Marino, accordo fino al 2022 con l’obiettivo di riportare il alto in club bianconero. “E’ un ritorno a casa, in famiglia. Udine e’ quanto di meglio mi potesse capitare. La famiglia Pozzo e’ la miglior proprieta’ per questa squadra. Li reputo proprietari da calcio antico. Mi hanno voluto qui per il medio periodo perche’ hanno nel cuore l’Udinese – ha affermato – Se avessi un dubbio non sarei qui”.

L’obiettivo e’ “ricostruire il circuito virtuoso tra societa’, squadra e pubblico che e’ trampolino di lancio per andar lontano, altrimenti i giocatori ci portano in un ranking che non ci spetta. Non sono un mago – ha concluso – ma ho delle idee e so come devo intervenire. L’Udinese che con me ando’ in UEFA nel 2007/2008 aveva preso 53 gol, come l’Udinese dell’anno scorso. Ne aveva fatti solo 7-8 in piu’. Non c’e’ molto distacco. Dobbiamo solo aumentare l’equilibrio di squadra. La difesa per me e’ fortissima. Dobbiamo aggiungere qualche gol”.