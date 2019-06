Uefa, il Manchester City gioca d’anticipo: ricorso al Tas prima della sentenza [DETTAGLI]

Il Manchester City gioca d’anticipo e prima ancora che la Uefa si pronunci va al Tas, il Tribunale arbitrale sportivo di Losanna in merito al deferimento dello scorso 16 maggio da parte della Camera di Investigazione indipendente dell’Organo di Controllo Finanziario dei club, che in quell’occasione ha deciso di rimandare il City alla Camera Giudicante. Lo scorso 7 marzo la Camera investigatoria aveva aperto un’indagine sulla società inglese per potenziali violazioni delle regolamentazioni sul fair play finanziario rese pubbliche in vari media. Il City, che rischierebbe l’esclusione dalla prossima Champions, ha sempre dichiarato di essere tranquillo e che le accuse mosse sono “totalmente false”. Per la società inglese il deferimento nasce da “errori, interpretazioni errate e confusione, tutto frutto dell’assenza di un giusto processo”.