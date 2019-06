Ufficiale: il Milan è fuori dalle Coppe Europee!

La notizia era nell’aria, ma non si pensava arrivasse così presto. Il Milan è ufficialmente fuori dalle Coppe Europee per la prossima stagione. Lo ha comunicato il TAS tramite un comunicato diffuso sul proprio sito.

I rossoneri non giocheranno la prossima Europa League nonostante la qualificazione sul campo. In questo modo, la Roma entrerà direttamente ai gironi mentre il Torino disputerà i preliminari. I giallorossi avevano difatti anticipato la decisione del TAS decidendo di posticipare l’inizio della preparazione, che a questo punto verrà confermata. Saranno invece i granata a dover anticipare le operazioni in quanto la prima gara ufficiale si svolgerà il 26 luglio.

“Il Milan è escluso dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club per la stagione 2019/2020 come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del FFP durante i periodi di monitoraggio 2015/2016/2017 e 2016/2017/2018” questo uno spaccato del comunicato.