L’uomo del giorno – Buon compleanno Carlo Ancelotti, l’allenatore vincente

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti, cammino di successi per l’attuale allenatore del Napoli che festeggerà il compleanno a Vancouver, città natale di sua moglie. Ha ricevuto gli auguri dei tanti campioni, da calciatore non è stato un girovago come da allenatore. Tre le squadre. Il Parma, la Roma e il Milan, nella sua carriera ha vinto la Coppa Campioni (poi Champions League) due volte da calciatore rossonero e tre volte da allenatore (due col Milan e una con il Real). Nel 1995, infatti, venne scelto dalla Reggiana dove conquistò la promozione in serie A poi lo chiamò il Parma. Nel primo anno arrivò secondo e poi quinto. Poi la chiamata della Juventus in corsa sostituendo Marcello Lippi, conquistò semifinale di Champions ma venne eliminato dallo United.

Con il Milan ha vinto tutto: nel 2009 salutò l’Italia e se ne andò all’estero, precisamente al Chelsea. Ha allenato vincendo in tutti maggiori campionati, ha fatto entusiasmare anche i tifosi di Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Adesso il Napoli con l’obiettivo di portare ancora più in alto gli azzurri.