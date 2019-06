L’uomo del giorno – Buon compleanno Keisuke Honda, futuro ancora in Italia?

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica L’uomo del giorno, oggi è il compleanno dell’ex Milan Keisuke Honda. Inizia la carriera da calciatore al Nagoya Grampus, poi indossa le maglie di Venlo e CSKA. Poi la grande chiamata, quella del Milan, esperienza altalenante in Italia dimostra doti dal punto di vista tecnico ma si dimostra in difficoltà da quello tattico. Poi due nuove esperienza, quella con il Pachuca ed infine quella con il Melbourne. Nel 2011, con la Nazionale nipponica, si è laureato campione d’Asia. E’ stato un grande protagonista con il Giappone, ben 98 presenze e 37 gol. Adesso potrebbe tornare in Italia, si parla insistentemente infatti di un interesse da parte da parte del Brescia.