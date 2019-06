L’uomo del giorno – Compleanno Petagna, l’attaccante adesso è decisivo anche in zona gol

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è il compleanno dell’attaccante Andrea Petagna. Dopo essere stato protagonista con la Primavera poche presenze ad inizio carriera con Milan e Sampdoria, poi altre esperienze che iniziano a mettere in mostra le sue qualità, Latina, Vicenza ed Ascoli. Poi arriva la grande chiamata dell’Atalanta che lo lancia definitivamente nel calcio che conta, stagione importanti con i bergamaschi, tanto lavoro per reparto, Petagna è un calciatore che fa reparto da solo ma trova poca confidenza con la porta. Poi la svolta anche sotto questo punto di vista, l’ultima stagione con la maglia della Spal è stata da incorniciare, salvezza raggiunta e ben 16 reti in stagione. Adesso può festeggiare con tranquillità i suoi 24 anni poi sarà il momento di pensare al futuro.