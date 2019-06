L’uomo del giorno, Lorenzo Pellegrini: il centrocampista sarà al centro del mercato estivo, due squadre interessate

Torna il classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Oggi parliamo di Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, al centro del mercato. Protagonista dell’Italia all’Europeo Under 21, Pellegrini incarna il prototipo del centrocampista moderno, bravo a difendere, ottimo nell’attaccare. Nato il 19 giugno del 1996, Pellegrini compie oggi 23 anni.

La sua carriera inizia nell’ALMAS, ma già a 9 anni entra nel vivaio della Roma. Esordisce in Serie A il 22 marzo 2015. Nell’estate dello stesso anno passa al Sassuolo, ma la Roma si riserva il diritto di recompra per 10 milioni. Con la maglia neroverde segna 3 gol nella prima stagione e 6 nella seconda, convincendo la Roma ad esercitare il riscatto. Con i giallorossi sono 6 i gol in 71 presenze totali. Ha esordito in Nazionale maggiore nel marzo del 2018. Per Pellegrini anche una rete all’esordio nell’Europeo Under 21 nel 3-1 contro la Spagna.

Considerato uno dei migliori talenti emergenti italiani, Lorenzo Pellegrini ha su di sé le attenzioni dell’ Inter, ma soprattutto quelle del Milan. Per strapparlo alla Roma serviranno almeno 25 milioni.