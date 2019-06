L’uomo del giorno, Loris Karius: il protagonista in negativo della finale di Champions del 2018 ancora nei guai al Besiktas

Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Loris Karius, portiere del Besiktas, in prestito dal Liverpool, che compie 26 anni. L’estremo difensore tedesco è nato infatti il 22 giugno del 1993.

Cresciuto nel Mainz, Karius è passato al Liverpool nel 2016, diventando protagonista (suo malgrado) della finale di Champions 2017-2018. Karius fu autore di due clamorose papere: provoca il gol del vantaggio del Real Madrid rinviando addosso a Benzema con le mani e si fa sorprendere su una conclusione dalla distanza di Gareth Bale, centrale ed innocua, sulla rete del definitivo 3-1. Errori che, secondo alcuni, potrebbero essere stati causati da uno scontro con Sergio Ramos che avrebbe lasciato delle ripercussioni sul portiere tedesco. Il 26 agosto 2018 passa in prestito biennale al Besiktas, in Turchia, dove continua a regalare errori in serie, tanto da essere stato scaricato dal tecnico Gunes: “C’è qualcosa che non va in lui, ha un problema e la squadra ne risente. Prendiamo gol per colpa sua”

Karius ha recentemente dichiarato di non essere stato pagato dal Besiktas per alcune mensilità. Invitato alla finale di Champions 2018-2019 tra Liverpool e Tottenham, Karius ha preferito rinunciare, rimanendo in vacanza a Mykonos con la fidanzata Sophia Thomalla.