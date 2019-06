L’uomo del giorno, Luigi Di Biagio: l’allenatore della Nazionale Under 21 compie 48 anni

Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Luigi Di Biagio, ex calciatore ed attuale ct della Nazionale Under 21 italiana, che compie 48 anni. Nato a Roma, fa la trafila nelle giovanili della Lazio. Viene ceduto al Monza, dopo aver fatto l’esordio in Serie A con i biancocelesti. In Brianza trascorre tre stagioni. Passa poi al Foggia di Zeman per altre tre stagioni e arriva alla Roma nel 1995. Nel 1998 esordisce anche con la Nazionale italiana sotto la guida di Cesare Maldini. Ai Mondiali di Francia si fa notare soprattutto per il rigore sbagliato ai quarti contro i padroni di casa, che sancisce l’eliminazione azzurra dal torneo. Gioca anche l’Europeo del 2000 e il Mondiale del 2002. Nel frattempo si trasferisce all’Inter nel 1999, nel 2003 passa al Brescia. La sua ultima squadra è l’Ascoli, dove retrocede nel 2007.

Ritiratosi dal calcio giocato, diventa allenatori dei giovanissimi, poi tenta la carriera da commentatore. Nel 2013 diventa il commissario tecnico dell’Under 21. La Nazionale, sotto la sua guida, viene eliminata ai gironi nell‘Europeo del 2015 e in semifinale nel 2017. Il 5 febbraio 2018 viene nominato ct ad interim della Nazionale maggiore dopo le dimissioni di Gian Piero Ventura. Il 14 maggio dello stesso anno, dopo la nomina di Mancini, Di Biagio riprende il suo posto sulla panchina della nostra Under 21. Ora tenterà una nuova scalata all’Europeo di categoria. Il 16 giugno, infatti, guiderà l’Under 21 nell’esordio contro la Spagna all’Europeo di casa.