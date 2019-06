L’uomo del giorno, Miroslav Klose: compie 41 anni il miglior marcatore della storia dei Mondiali

Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista del 9 giugno è Miroslav Klose, ex attaccante che compie 41 anni. Nato ad Opole, in Polonia, nel 1978, Klose si trasferisce da piccolo in Germania e inizia a giocare in club minori tedeschi. Nel 1999 arriva la sua prima grande occasione con la maglia del Kaiserslautern. Si consacra con la maglia del Werder Brema segnando 53 gol in 89 partite. Attira su di sé le attenzioni del Bayern Monaco e si dimostra un cecchino anche con i bavaresi. Nella stagione 2011-2012 arriva in Italia per l’ultima parentesi della sua carriera con la maglia della Lazio: con i bianco-celesti segna 63 gol in 171 presenze in tutte le competizioni.

Le cose migliori, però, Klose le ha fatte con la maglia della Nazionale tedesca, con la quale ha segnato 71 reti in 137 gettoni. Con 16 reti è il miglior marcatore della storia dei Mondiali, insieme a Pelé e Seeler è stato in gradi di segnare almeno un gol in quattro diverse edizioni della Coppa del Mondo ed è il miglior marcatore di tutti i tempi della Germania. Inoltre, Miro ha un curioso record: quando lui è andato in rete la Germania non ha mai perso. Klose è stato uno dei migliori attaccanti della sua generazione: un cecchino d’area di rigore, quasi infallibile davanti al portiere, forte di testa e bravissimo a giocare sulla linea del fuorigioco. Famosissima la sua esultanza con la capriola dopo i gol. Dopo essere stato per due anni collaboratore tecnico di Joachim Löw nella Nazionale tedesca, Klose è allenatore dell’Under 17 del Bayern Monaco.