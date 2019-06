L’uomo del giorno, Oliver Kahn: lo storico portiere tedesco compie 50 anni, curiosità ed episodi controversi su “Der Titan” [VIDEO]

Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Oliver Kahn, storico portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Soprannominato Der Titan per via della sua imponente mole, Kahn è considerato uno dei portieri più forti e più vincenti di sempre. Nato a Karlsruher il 15 giugno del 1969, Kahn ha legato la sua carriera a due maglie: quella del Karlsruher e quella del Bayern Monaco.

Per lui parla il suo palmarés: otto campionati tedeschi, sei coppe di Germania, una Coppa UEFA una Coppa Intercontinentale e soprattutto una Champions League vinta in finale contro il Valencia, dove fu assoluto protagonista della lotteria dei rigori, con tre tiri dal dischetto neutralizzati. Kahn è stato un uomo chiave delle squadre in cui ha giocato, un motivatore ed un leader indiscusso. Dotato di forte carisma, rimproverava duramente i suoi difensori quando sbagliavano. Con la nazionale tedesca ha vinto l’Europeo del 1996. E’ stato nominato per 5 volte portiere tedesco dell’anno, per 3 miglior portiere al mondo ed è stato votato addirittura miglior giocatore del Mondiale 2002, cosa rarissima per un portiere.

Un estremo difensore dalla doppia personalità, un po’ dottor Jekyll, un po’ mister Hyde: ne sanno qualcosa Klose, rincorso a muso duro per aver contrastato un’uscita non proprio tenera del portiere tedesco e Brdaric, preso al collo da Kahn. Come lui stesso ha raccontato, non ha risparmiato nemmeno i bambini: ad un evento benefico con ragazzini di 9 anni, ha parato ogni singolo rigore dicendo che non poteva perdere. La cosa assurda è che ogni gol subìto avrebbe fruttato una somma in denaro all’associazione, ma Kahn preferì rimanere imbattuto. Insomma, va bene voler vincere sempre, ma in questo caso si poteva fare un’eccezione. In basso i VIDEO che raccontano le due facce di questo grandissimo portiere.

