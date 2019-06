L’uomo del giorno – Aldo Serena, lo ‘specialista’ degli scudetti: ma quel rigore a Italia ’90…

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Aldo Serena, che compie 59 anni. L’ex attaccante italiano si può definire uno ‘specialista’ degli scudetti, dal momento che è stato tra i cinque calciatori ad aver vinto almeno un campionato con le maglie di Inter, Milan e Juventus.

Cresce nel Montebelluna, con cui esordisce in prima squadra. Poi, l’approdo in nerazzurro, in cui comincia un lungo girovagare. Como, Bari e poi di nuovo Inter, prima di passare sulla sponda rossonera e ritornare per la terza volta in nerazzurro. Successivamente le due parentesi a Torino, tra granata e Juventus. Chiude la carriera al Milan dopo aver segnato 45 reti in quattro anni, manco a dirlo, all’Inter. Si conta un totale di 115 reti per lui. In Nazionale ne mette a segno 5, tra cui una al Mondiale ’90 di cui è protagonista, in positivo e in negativo: è infatti colui che sbaglia il rigore decisivo nella semifinale contro l’Argentina, che segna poi con Maradona e passa in finale.