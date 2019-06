L’uomo del giorno – Buon compleanno Roberto De Zerbi, tecnico pronto a spiccare il volo

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno dell’allenatore Roberto De Zerbi, 40 anni per uno degli allenatori emergenti del calcio italiano. Dopo una buona carriera da calciatore decide di intraprendere la carriera da allenatore, esperienza importanti sulle panchine di Foggia, Palermo e Benevento, poi l’importante chiamata da parte del Sassuolo, si dimostra come uno dei migliori allenatore italiani per qualità di gioco, finisce nel mirino di importanti club anche all’estero e riceve continui complimenti da parte dei colleghi e personaggi legati all’ambiente del calcio. Nelle ultime ore è andato un incontro con il Sassuolo, è arrivato l’accordo per proseguire il rapporto ma il tecnico sembra già pronto per altri lidi.