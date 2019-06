L’uomo del giorno – Fabien Barthez: per noi italiani qualche ricordo amaro, ma l’ultimo è dolcissimo…

La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi lo storico portiere della Francia Fabien Barthez, che compie 48 anni. Tanti i ricordi, belli e meno belli, che legano i tifosi italiani all’ex estremo difensore, come i Mondiali del 1998 e gli Europei del 2000, in cui esultò davanti ai nostri occhi. L’ultimo, però, è dolce solo per noi. Abbiamo infatti ancora negli occhi il rigore di Grosso nella finale di Germania 2006: il suo tiro va da una parte, Barthez dall’altra, è il gol decisivo e siamo campioni del mondo.

Ma torniamo a lui, il protagonista della nostra rubrica. A parte la parentesi al Manchester United (dal 2000 al 2003) gioca interamente in Francia. Cresce al Tolosa, dove esordisce anche in prima squadra, ma è con le successive maglie di Marsiglia e Monaco che ottiene i maggiori successi con il club: coi primi arriva la Champions League del 1993, coi secondi due campionati nazionali. Si ripete anche in Inghilterra, con due Premier League, prima di tornare al Marsiglia e chiudere la carriera al Nantes.

Cosa fa ora? Bella domanda. Fabien Barthez è… pilota automobilistico. Sì, avete capito bene. Anzi, ha anche vinto nel 2013 il Campionato Francese GT e ha partecipato alla 24 ore di Le Mans.