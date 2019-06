L’uomo del giorno – Lionel Messi, ‘artista’ del pallone: il sogno è vincere con l’Argentina

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi il più grande di tutti, o comunque tra i migliori di sempre: Lionel Messi, che compie 31 anni. Compito arduo definire se si tratti del migliore di tutti i tempi, tra l’attuale paragone con Cristiano Ronaldo e i suoi ‘fallimenti’ con l’Argentina, ma l’opportunità per riscattarsi con l’Abiceleste è ghiotta, nonostante un cammino in salita.

Di certo, al di là di queste poche ‘macchie’, il suo valore non si discute e lo eleva sicuramente ai più grandi del calcio. Un ‘artista’ del pallone, Messi è soprannominato ‘La pulce’. Muove i suoi primi passi in Argentina, tra Grandoli, Central Cordoba e Newell’s Old Boys, ma è al Barcellona che si fa conoscere al grande calcio. Da ragazzino approda in Europa e, dopo qualche anno nelle giovanili, passa in prima squadra neanche maggiorenne. Non serve molto tempo per capire cosa diventerà e, di lì a poco, sarà il leader della squadra blaugrana, con cui vince tutto. Gli inizi promettenti con Rijkaard, poi l’esplosione con Guardiola, tra caterve di gol e di trofei. Attualmente sono 614 le sue segnature totali tra club e nazionale, e non si vuole affatto fermare.