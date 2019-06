L’uomo del giorno – Massimo Oddo, passato alla storia ‘anche’ per quel suo show a Berlino

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” dedica oggi spazio a Massimo Oddo, che compie 43 anni.

L’ex terzino, tra le altre, di Lazio e Milan, è campione del mondo. Ha fatto parte anche lui dei “magici” 23 di Lippi che ci fecero sognare in Germania nel 2006, seppur sia sceso in campo soltanto una volta, nella vittoriosa sfida dei quarti di finale contro l’Ucraina. E’ passato più che altro alla storia, in quel periodo, per la ‘poco sobria’ intervista post vittoria. Si presentò ai microfoni dei giornalisti, infatti, in evidente stato di ‘allegria, dopo aver iniziato i festeggiamenti successivi alla splendida notte di Berlino.

La carriera. Inizia tra le giovanili, ed esordisce in prima squadra, tra Renato Curi e Milan. E’ tra Fiorenzuola, Prato e Lecco che inizia a giocare con continuità, ma l’esplosione avviene in Serie B con Monza e Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A. L’esordio tra i grandi è però con il Verona, nella stagione 1999-2000. Da lì, un cammino in ascesa. Oddo, al di là delle caratteristiche del ruolo, è un abile tiratore di calci da fermo: diverse, infatti, le realizzazioni su punizione o rigore. Che realizza alla Lazio, la prima grande squadra della sua carriera. Cinque anni, oltre 100 presenze e la fascia da capitano. Ma è con il Milan, al suo ritorno, che ottiene i maggiori successi, tra cui la Champions League del 2007. Esperienza all’estero, al Bayern Monaco, prima dell’ennesimo ritorno in rossonero e la chiusura a Lecce.

Anche da allenatore non mancano le soddisfazioni, tra cui la Serie A conquistata con il Pescara, nonostante l’esonero successivo con abbruzzesi prima e Udinese poi. L’ultima esperienza è al Crotone, da cui si è dimesso. Da qualche giorno è invece ufficialmente il nuovo tecnico del Perugia, sempre in cadetteria, in cui ha sostituito l’ex compagno di Milan e Nazionale Alessandro Nesta.