L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Emiliano Moretti

La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Emiliano Moretti, che compie 38 anni. L’ex difensore del Torino ha giocato quest’anno la sua ultima stagione da calciatore, appendendo le scarpette al chiodo.

La carriera. Dopo essere cresciuto nella Lodigiani, la prima vera e propria esperienza importante Moretti la vive in Toscana, alla Fiorentina, in cui si impone soltanto nella seconda parte dopo l’iniziale infortunio subito. Poche apparizioni tra Juventus e Modena, ma è la stagione al Bologna che lo consacra definitivamente. Il calciatore spicca il volo e vola fuori dall’Italia: grande protagonista al Valencia, con 135 presenze e 4 reti in cinque anni. Poi il ritorno nel nostro paese e le significative esperienze con Genoa e Torino. Diverse presenze anche con la maglia azzurra, specie nelle selezioni giovanili, solo due con la Nazionale maggiore.