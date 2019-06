L’uomo del giorno – “Vola su quella fascia, pendolino Cafù”

La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra quest’oggi l’ex terzino Cafù, che compie 49 anni. Soprannominato il “Pendolino”, è considerato uno dei terzini migliori di tutti i tempi.

Importantissimo il suo passato in Italia, con le maglie di Roma e Milan vince praticamente tutto, con la sua Nazionale… pure. La sua carriera inizia al San Paolo, ma dopo cinque anni approda in Europa – al Real Saragozza – prima di tornare in patria, al Palmeiras. Nel 1997 lo scopre la Roma e sarà vero amore: 6 anni intensi alla capitale, con cui conquista lo storico scudetto del 2001. Dopo 165 presenze e 3 reti, si trasferisce un po’ più su, a Milano, sponda rossonera, con cui vince anche la Champions League nel 2007. L’anno dopo dice addio al calcio.

Come sopracitato, fantastico il suo percorso anche con la Nazionale brasiliana: è tra i pochi a potersi dire capace di vincere per ben due volte la Coppa del Mondo, nel 1994 e nel 2002 come capitano, oltre ad essere l’unico ad aver giocato tre finali di un Mondiale consecutivamente.