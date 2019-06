Il valore di mercato dopo il campionato di Serie A, in calo Cristiano Ronaldo: vola l’Atalanta

Il campionato di Serie A è andato in archivio ed è quindi il momento dei bilanci soprattutto per quello che riguarda i calciatori del massimo torneo italiano. In calo quasi tutti i big mentre l’Atalanta è la squadra più in crescita, il balzo in avanti più importante è stato effettuato da Kean. E’ quello che si evince dai dati del portale tedesco Transfermarkt sugli ultimi valori di mercato, quello di Cristiano Ronaldo è sceso a 90 milioni di euro, dieci in meno rispetto all’ultimo aggiornamento, in discesa anche i due argentini Paulo Dybala e Mauro Icardi, il valore della ‘Joya’ è di 85 milioni, l’attaccante dell’Inter a 80 milioni. Fra i più giovani è Federico Chiesa a guidare la classifica, il valore cresce a 60 milioni davanti al portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, salito a 55 milioni. Balzo in avanti di Kean, il suo valore è cresciuto di 25 milioni, arrivando a un valutazione totale di 40 milioni. La valutazione totale dell’Atalanta è passata da 50 a 250 milioni, in discesa Juventus, Inter e Milan.