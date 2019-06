Venezuela-Argentina, gol Lautaro Martinez: prodezza di tacco dell’attaccante dell’Inter [VIDEO]

Si sta giocando il match valido per i quarti di finale della Coppa America, la competizione è ormai entrata nella fase decisiva. In campo il Venezuela e l’Argentina, partita subito dai ritmi altissimi e che ha regalato emozioni già dai primi minuti. Passa subito in vantaggio l’Albiceleste grazie al solito Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter sta attraversando un momento entusiasmante e contro il Venezuela ha segnato un gran gol di tacco. In basso il video.