Verratti dal ritiro della Nazionale: l’addio di Buffon, il futuro ed il caso Neymar

“Si è fatto amare da tutti, anche se ha fatto solo un anno ha lasciato tanto, a tutti noi. Viverlo nello spogliatoio è stato bello e me lo ricorderò tutta la vita”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Psg, Marco Verratti, all’indomani dell’ufficialità dell’addio di Gigi Buffon. “Giocatori come lui devono decidere loro quando smettere e intraprendere una nuova esperienza -aggiunge Verratti in conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano-. L’annata è stata bellissima, è stato molto importante per lo spogliatoio anche se non sempre giocava. Dovesse venire qui in Nazionale a ricoprire un ruolo, credo sarebbe un vantaggio”.

“Sono a Parigi ormai da sette anni, ci sto bene e il progetto della società mi fa venire voglia di continuare”. Il centrocampista giura fedeltà al Psg. “È vero che in Europa non siamo arrivati fino in fondo ma anche altre squadre si sono fermate prima. La Champions League si gioca su episodi e dettagli”.

Infine su Neymar: “sta passando un momento difficile e ora si è anche infortunato: gli sono vicino. Molti sono invidiosi di lui e cercano di mettergli i bastoni tra le ruote. Neymar – ha aggiunto Verratti – è un ragazzo tranquillo e generoso, vive per il Calcio e ama questo sport. non è complicato giocare in squadra con lui”.