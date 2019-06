Wanda Nara, vacanze ‘hot’: lady Icardi si rilassa in Polinesia, curve mozzafiato e i social impazzano [VIDEO]

Vacanze per tutti. Per i calciatori è il momento di rilassarsi, chi con le famiglie e chi con gli amici. Con la stagione scorsa andata agli archivi ormai da un pezzo, e in attesa di ritrovarsi per la nuova, i personaggi del mondo del pallone vivono i loro momenti di relax in giro per il mondo.

Tra loro c’è anche la famiglia Icardi al completo, che sta trascorrendo qualche giorno in Polinesia. Come spesso accade, la moglie dell’attaccante argentino fa impazzire i fan sui social. Wanda Nara pubblica infatti una storia su Instagram in cui si gode il mare e il sole in spiaggia, sfoggiando curve mozzafiato.