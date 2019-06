Estate azzurra, William Hill interroga gli italiani: otto su dieci pronti a seguire i giovani dell’Under 21 e le ragazze della nazionale femminile

Chiusi i campionati nazionali e la stagione europea, si apre un’estate densa di emozioni sportive con l’inizio dei Mondiali di calcio femminile e degli Europei Under 21, che vedranno impegnate le due nazionali azzurre. William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, in prima fila per seguire le formazioni tricolore, ha interrogato gli italiani per capire come si preparano alle due competizioni.

Mondiali di calcio femminile: un ritorno di fiamma tutta da vivere

Dopo vent’anni di attesa dall’ultima qualificazione ai mondiali del 1999, le azzurre sono tornate nell’Olimpo del calcio e quest’estate cercheranno di portare l’Italia sul gradino più alto del podio, scendendo in campo contro le nazionali più quotate. Secondo l’indagine di William Hill, la maggior parte degli italiani è pronta a godersi l’estate azzurra, con un pizzico di rosa in più: oltre l’80% dei rispondenti, infatti, dichiara che seguirà i mondiali femminili. Nonostante il calcio femminile non sia popolare quanto quello maschile – il 18,5% degli italiani ammette di non aver mai visto neanche una partita di questa categoria – ben un quarto degli intervistati (25%) ha spiegato che ama seguire gli atleti azzurri a prescindere dalla competizione in cui sono impegnati, senza distinzione di genere.

Tra coloro che non seguiranno le azzurre, il 63,2% afferma di non conoscere le giocatrici che ne fanno parte. Ma non tutto è perduto! Non mancano i segnali che testimoniano la volontà di colmare il più possibile la distanza tra i campionati maschili e quelli femminili. Il 38% dei tifosi, infatti, è curioso di vedere una donna dirigere la panchina di una squadra di calcio maschile e lo stesso numero di rispondenti è convinto che questa possibilità si verificherà in futuro.

In termini di risultati, quali sono le chance delle azzurre di vincere? Secondo il 90,8% degli italiani la formazione italiana supererà con successo la fase a gironi dei Mondiali, approdando almeno agli ottavi di finale. La fiducia nelle italiane quindi non manca e, nonostante i nomi della rosa italiana risultino meno noti rispetto a quelli della nazionale maschile, oltre un quarto dei rispondenti (30,6%) ha dichiarato di essere intenzionato a informarsi sulle giocatrici della rosa e sulle loro capacità. I tifosi tricolore dimostrano quindi di volersi avvicinare sempre di più anche al lato rosa del calcio.

Largo ai giovani con l’avvio degli Europei Under 21

Anche per il campionato europeo dei giovani talenti l’affluenza dei tifosi sarà alta: il 92,6% degli italiani, infatti, seguirà la nazionale azzurra, quest’anno impegnata sui campi di casa. Il calcio, infatti, piace a tanti e viene giudicato divertente a prescindere da chi giochi: questa è la motivazione del 43,5% dei tifosi che quest’estate tiferà gli Under 21. Tra i convocati di Di Biagio compaiono alcuni nomi che hanno già calcato il palcoscenico della massima serie italiana, tra cui Gianluigi Donnarumma, Federico Chiesa e Patrick Cutrone. Non è un caso, quindi, che ben il 70,4% degli intervistati confermi di conoscere già diversi componenti della squadra.

Le aspettative sul risultato di questa competizione sono alte, così come è forte la fiducia nei confronti dei ragazzi che vestiranno la maglia azzurra: la quasi totalità degli intervistati (97,2%) è certa, infatti, che l’Italia non avrà difficoltà a superare la fase a gironi e potrà ambire a occupare i posti più prestigiosi nella competizione.

“Quest’anno gli italiani potranno trascorrere un’estate in compagnia di tante partite e scontri elettrizzanti, che contribuiranno ad alzare il livello del divertimento. La nostra expertise nell’offrire il meglio dell’intrattenimento è completamente a disposizione degli utenti che potranno godersi un’esperienza di gioco senza pari, sia tramite la app che tramite il sito.” afferma William Hill. “Sarà interessante continuare a seguire con attenzione e con le migliori quote i due tornei, sperando che le formazioni azzurre possano arrivare sino alle fasi finali e ottenere un buon risultato”.