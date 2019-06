Zeffirelli, la Fiorentina piange: “Grande maestro e tifoso viola” [FOTO]

Con un post la Fiorentina ricorda il suo più accanito tifoso, protagonista di memorabili ‘battaglie’ contro la Juventus, Franco Zeffirelli, scomparso oggi all’età di 96 anni. Un pensiero anche dal neo-proprietario Rocco Commisso: “Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un grande uomo”. In basso il tweet della Fiorentina per ricordare Franco Zeffirelli.

Tutta la Fiorentina piange la scomparsa del grande Maestro Franco Zeffirelli. Genio fiorentino del teatro e del cinema e grande tifoso della ‘viola’.

Rocco Commisso: «Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un grande uomo» pic.twitter.com/RdSgMO1ir0 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 15 giugno 2019