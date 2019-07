13 anni fa l’Italia vinceva il Mondiale: che fine hanno fatto tutti i 23 di Lippi?

Come spiegato in altra pagina, la giornata di oggi è storica per il calcio italiano: il 9 luglio di 13 anni fa, infatti, la Nazionale allenata da Marcello Lippi alzava al cielo la Coppa del Mondo per la quarta volta nella sua storia. Ne è passato di tempo, la domanda da chiedersi è che fine abbiano fatto tutti i 23. Andiamolo a scoprire.

C’è chi è rimasto nel mondo del calcio, chi si è ritirato da poco e chi è ancora in attività. Tra questi ultimi ci sono Buffon, De Rossi e Zaccardo. Il primo è tornato pochi giorni fa alla Juve dopo la parentesi PSG, il secondo è ancora indeciso sul suo futuro dopo il doloroso addio alla Roma e il terzo milita attualmente nella squadra sammarinese del Tre Fiori. Chi ha chiuso da poco è invece Barzagli, che dopo l’ultima stagione agonistica è entrato nello staff tecnico di Sarri alla Juve.

Tanti, invece, sono coloro che hanno intrapreso la carriera da allenatore. Grosso è stato nell’ultima stagione all’Hellas Verona, salvo venire esonerato nel finale di stagione in luogo di Aglietti, che ha condotto gli scaligeri in Serie A. Gattuso ha sfiorato la qualificazione in Champions League con il Milan in un’annata dai due volti, ma è stato rimpiazzato da Giampaolo. Gilardino proprio oggi dovrebbe essere annunciato dalla Pro Vercelli. Nesta, dopo aver allenato il Perugia, resta in Serie B al Frosinone, ed a sostituirlo in Umbria ci sarà Oddo. Un po’ più a Sud Inzaghi, scelto dal Benevento. Ha intrapreso invece la strada delle giovanili Barone, responsabile della Berretti del Sassuolo. Esperienza all’estero per Cannavaro, da due anni alla guida del Guangzhou Evergrande.

Strada da dirigente per Zambrotta, consigliere federale AIC e ambasciatore di Euro 2020. Strada simile potrebbe intraprendere Francesco Totti, da qualche settimana libero dopo il discusso addio alla Roma. Perrotta è stato nominato il nuovo vice Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, mentre Angelo Peruzzi è dal 2016 il team manager della Lazio.

C’è poi chi ha proseguito a seguire e a commentare il calcio, ma da un’altra prospettiva, quella televisiva: Toni per TV8, Amelia per Premium Sport, Camoranesi per DAZN, dopo aver provato ad allenare in Argentina. Del Piero e Pirlo sono gli opinionisti di punta di Sky Sport, anche se “Il Maestro” ha intrapreso anche una seconda vita da imprenditore, dall’attività vinicola a quella immobiliare. Anche Materazzi si occupa di diffondere il proprio brand vendendo abbigliamento sportivo, dopo una parentesi da allenatore in India al Chennaiyin. Infine il nome di Iaquinta è recentemente balzato agli onori delle cronache per la condanna di primo grado a due anni di reclusione per detenzione illegale di armi nell’ambito del processo Aemilia.