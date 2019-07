I 50 calciatori italiani più forti dal 1960 ad oggi: la classifica stilata dai giornalisti fa discutere

Dieci grandi giornalisti hanno scelto i più forti giocatori italiani dal 1960 ad oggi. Ogni giurato ha stilato una propria graduatoria in base alle proprie preferenze e alla fine ne è venuta fuori una classifica, pubblicata dal Corriere dello Sport. Scorrendo la graduatoria che ne è scaturita troviamo campioni del mondo del 1982, del 2006, ma anche qualche calciatore ancora in attività. Non mancano le sorprese anche nei primissimi posti. In basso la classifica completa.

Gigi Riva Roberto Baggio Gianni Rivera Gianluigi Buffon Dino Zoff Francesco Totti Paolo Maldini Andrea Pirlo Paolo Rossi Gaetano Scirea Sandro Mazzola Giacinto Facchetti Alessandro Del Piero Marco Tardelli Franco Baresi Giancarlo Antognoni Bruno Conti Antonio Cabrini Roberto Mancini Giacomo Bulgarelli Roberto Boninsegna Fabio Cannavaro Giancarlo De Sisti Roberto Bettega Mario Corso Gianluca Vialli Giorgio Chinaglia Franco Causio Roberto Donadoni Armando Picchi Paolo Pulici Enrico Albertosi Carlo Ancelotti Daniele De Rossi Giuseppe Bergomi Francesco Graziani Tarcisio Burgnich Alessandro Nesta Gianfranco Zola Claudio Gentile Claudio Sala Angelo Domenghini Bruno Giordano Gigi Meroni Ezio Pascutti Giuseppe Signori Alessandro Altobelli Giorgio Chiellini Christian Vieri Filippo Inzaghi