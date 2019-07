Accadde oggi, 11 luglio 1982: l’Italia diventa campione del mondo per la terza volta

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio e per gli amanti delle statistiche. Quella dell’11 luglio 1982 può essere considerata una giornata storica, l’Italia vince infatti il suo terzo Mondiale. Allo stadio Bernabeu la squadra di Enzo Bearzot supera in finale la Germania Ovest con il risultato di 3-1, è un trionfo per gli azzurri. Il primo tempo si conclude a reti inviolate, per Cabrini anche un rigore sbagliato, poi la partita svolta nella ripresa, vantaggio con Paolo Rossi, poi il raddoppio arriva grazie a Marco Tardelli. Altobelli firma il 3-0, di Breitner il gol della bandiera. Un epilogo incredibile dopo un inizio di competizione che non era stato di certo entusiasmante.