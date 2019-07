Accadde oggi, 20 luglio 1969: l’uomo mette piede sulla Luna

Cinquant’anni. Sono passati già 50 anni dalla missione Apollo 11, la prima a portare l’uomo sulla Luna. Partito dal Kennedy Space Center il 16 luglio, Apollo 11 vide Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin come membro dell’equipaggio. Il 20 luglio del 1969 il modulo lunare chiamato “Eagle” venne separato dal “Columbia“. Collins rimase a bordo del Columbia, mentre l’Eagle con Armstrong e Aldrin, scese sulla superficie. Arrivati a pochi passi dalla Luna, gli astronauti si accorsero che la superficie del satellite era molto più rocciosa di quanto si aspettassero. L’allunaggio avvenne alle 22:17. Alle 04:56 (ora italiana) Armstrong compì la discesa sulla superficie e fece il suo grande passo per l’umanità. Aldrin lo seguì, e i due astronauti trascorsero 2 ore e 31 minuti a fotografare la superficie lunare e raccogliere campioni di roccia. Gli astronauti piantarono insieme la bandiera degli Stati Uniti. Un momento storico, tutto il mondo si fermò stupito e chi ha più o meno dai 60 anni in su ricorderà quei momenti come se fosse ieri. Dopo oltre 21 ore i due si ricongiunsero a Collins. Da allora sono stati altri dieci gli astronauti a camminare sulla Luna. Nel corso della storia non sono mancati gli scettici che hanno pensato che tutto sia stato finto e simulato in qualche studio cinematografica. Ma quel 20 luglio 1969, il mondo sognò insieme agli astronauti e la storia cambiò per sempre.