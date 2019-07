Accadde oggi, 28 luglio 1962: nasce la Bundesliga

Il 28 luglio è una data a suo modo storica per il calcio tedesco. Nel 1962 nasceva, infatti, a Dortmund il campionato tedesco come lo conosciamo oggi, la Bundesliga. Fino ad allora, in Germania, si disputavano campionati regionali e poi fasi nazionali. Reduci dal deludente Mondiale del Cile del 1962, i tedeschi decisero di dar vita al primo torneo unificato nazionale. Vi presero parte 16 squadre, anche se non mancarono le polemiche: le compagini furono scelte per risultati storici e in base a criteri geografici. Fu così, ad esempio che venne escluso il Bayern Monaco. Nella città tedesca, infatti vi erano due squadre e fu il Monaco 1860 a prendere parte alla prima Bundesliga. Il primo campionato così strutturato fu vinto dal Colonia, secondo si classificò il Duisburg.