Aic, Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI: progetto contro la violenza sulle donne

Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI, il progetto di AIC, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “Il simbolo del progetto è un narciso, un fiore che ha un doppio significato. Rappresenta vanità e bellezza dell’uomo. L’Aic – ha affermato ancora Tommasi – vuole rappresentare la parte bella degli uomini, quella che lotta contro la violenza sulle donne. Per non farle sentire sole”.

“L’idea è nata il 25 novembre del 2018 quando le bambine scesero in campo con le magliette rosse ed i calciatori con una riga rossa in faccia. Da allora il progetto è cresciuto esponenzialmente” ha aggiunto Bianca Maria Mettifogo, segretaria dell’Aic.