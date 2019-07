Alessio Sundas vola in Galles, piazzato il portiere Cuomo: nuovi ingressi nella scuderia

Dopo i brillanti colpi di calciomercato, messi a segno nelle ultime settimane, con il fenomeno mondiale del calcio femminile, Andressa Alves da Silva, che vestirà la maglia della AS Roma, è con il nome di Gennaro Cuomo, giovane portiere classe 2000 che approda al Bangor City, club nel professionismo in Galles di Seconda Divisione, che il procuratore sportivo Alessio Sundas della Sport Man, continua incessante il suo lavoro. Tanti i colpi in canna e che sembrerebbero in dirittura d’arrivo. Però nel frattempo la lista dei calciatori all’interno della scuderia di Sundas si allunga: da Ricardinho, trequartista brasiliano, attualmente in forze alla società sportiva Associação Atlética Batel (club brasiliano), all’ala destra Carvalho dos Santos Jeferson, ecclettico brasiliano esterno di centrocampo, classe ’94, in forza al Club Atletico Metropolitano. Tutti elementi interessanti e che vanno ad arricchire un parco giocatori di primissimo livello, dove diverse società possono attingere per le loro rose.