Primo giorno di allenamento per Milan e Lazio, domani prima amichevole della Fiorentina: la Roma in campo il 31 luglio

La Roma ha programmato un’amichevole per mercoledì 31 luglio in casa del Perugia in occasione della presentazione della squadra umbra al pubblico di casa. Il Perugia allenato dal tecnico Massimo Oddo inizierà la nuova stagione con il ritiro a Pietralunga (PG) a partire dal 17 luglio. Primo test amichevole stagionale domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, per la Fiorentina che sfiderà sul terreno di gioco del centro sportivo ‘Cesare Benatti’ la formazione denominata Val di Fassa team, composta da una selezione dei migliori giocatori dilettanti del comprensorio dolomitico della zona dove i viola sono in ritiro, ancora a parte il centrocampista Veretout in attesa di decidere il futuro.

Prima allenamento per la Lazio, Iniziale lavoro aerobico sui tappetini per l’intero gruppo poi ulteriori esercizi sulla mobilità per poi dedicarsi al pallone, nel finale di seduta, è andata in scena una partita in famiglia vinta 4-2 dagli arancioni. Primo giorno anche per il Milan, ecco i convocati: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Calabria, Caldara, Calhanoglu, Capanni, Capone, Castillejo, Conti, Donnarumma Antonio, Donnarumma Gianluigi, Djalo, Suso, Gabbia, Theo Hernandez, Krunic, Maldini, Mionic, Musacchio, Piatek, Plizzari, Reina, Rodriguez, Romagnoli, Sala, Strinic, Andre’ Silva. Assenti giustificati Laxalt, Cutrone, Kessie e Paquetà. Lavoro con il pallone, Bonaventura, Krunic e Caldara hanno lavorato in palestra,.