Il colpo è… social: Amelia chiama Sforzini alla Vastese tramite Instagram

Marco Amelia è l’allenatore della Vastese e si candida a togliersi soddisfazioni anche da tecnico dopo quelle da portiere. L’intenzione è quella di raggiungere il miglior risultato possibile, sono in corso valutazioni per costruire una squadra all’altezza. Un nome che stuzzica è quello dell’attaccante Ferdinando Sforzini, i due sono amici e non è da escludere un accordo. La ‘chiamata’ è arrivata via social, il botta e risposta è avvenuto su Instagram ed in risposta ad una foto pubblicata dall’allenatore proprio durante la presentazione di Amelia. Una soluzione suggestiva che potrebbe trovare epilogo positivo nei prossimi giorni.