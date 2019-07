Amichevoli internazionali, il Liverpool pareggia: dilaga il Marsiglia, bene il Betis Siviglia

Il Liverpool ritorna a casa dalla tournée americana con zero vittorie. Dopo le sconfitte con Borussia Dortmund e Siviglia, i Reds non sono andati oltre il 2-2 allo Yankee Stadium di New York contro lo Sporting Lisbona. Gol di Bruno Fernandes dopo 4 minuti con la complicità di Mignolet, Origi e Wijnaldum la ribaltano prima dell’intervallo ma al 10′ della ripresa Wendel sigla il definitivo 2-2. Domenica Reds di nuovo in campo per un test di lusso contro il Napoli.

Aspettando l’argentino Benedetto, il Marsiglia di Villas Boas dilaga per 8-1 contro il DC United imbottito di riserve: doppiette per Maxime Lopez e Sarr, a segno anche l’ex giallorosso Strootman. Debutto vincente per Fekir al Betis: 2-0 degli andalusi sui messicani del Queretaro, a segno Emerson e Kaptoum.