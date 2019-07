Amichevoli, i risultati di oggi: bene il Lecce, pioggia di gol per lo Spezia

Seconda uscita stagionale per il Lecce di Liverani, in ritiro a Santa Cristina Val Gardena. I salentini hanno sconfitto per 6-0 il St.Georgen, formazione che milita in Eccellenza. Protagonisti La Mantia e Lapadula con una doppietta a testa, un’autorete e il gol di Quarta completano lo score.

Soddisfatto Liverani: “Queste gare amichevoli servono per ritrovare un po’ la confidenza con il campo – ha detto il tecnico -. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti nella preparazione, ed è importante mettere minutaggio e migliorare la conoscenza tra i ragazzi e per quello che chiedo a loro”. “Normale che ora i carichi di lavoro si facciano sentire e che le gambe – ha aggiunto – non girino come dovrebbero, però, i ragazzi si impegnano e si è vista qualche buona giocata. Credo che da questa uscita si possano trarre delle buone indicazioni“.

Vittoria anche per lo Spezia. Goleada dei liguri ai dilettanti del Comunanza. Mattatore assoluto il giovanissimo Vincenzo Pinto, attaccante classe 2000 arrivato dal Benevento, che trova la porta in sei occasioni. Tripletta per Gudjohnsen, due ne fa Matteo Ricci, due anche per Gyasi. A segno anche Federico Ricci, Marchizza, Ceccaroni, Buffonge, Maggiore, Bastoni oltre a un’autorete di Travanti.

Il 7 agosto, allo stadio “Renato Curi” di Perugia, la Roma affronterà in amichevole l’Athletic Bilbao. Il calcio d’inizio della sfida è in programma alle 20. Lo ha reso noto la stessa società capitolina. Quella contro l’Athletic sarà la seconda sfida dell’estate in programma al “Curi”, dopo quella del 31 luglio, proprio contro il Perugia. Il 3 agosto, invece, i giallorossi giocheranno contro il Lille, allo Stade Pierre-Mauroy.