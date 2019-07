Amichevoli Serie B e C: bene lo Spezia, Cosenza travolto 1-5 dal Monopoli

Si intensifica la preparazione alla prossima stagione non solo in Serie A ma anche in Serie B e C. Proprio squadre di seconda e terza serie, spesso, si scontrano tra loro per testare soprattutto le gambe, che ancora risultano pesanti per i grossi carichi di lavoro.

A tal proposito, questo pomeriggio sono andate in scena le sfide tra Spezia e Fermana, tra Cosenza e Monopoli e tra Frosinone e Monza. Tutto come da pronostico nel primo caso, con il tris dei liguri firmato Ricci (doppietta) e Mora. Sorprendente e alquanto inaspettato invece, seppur si tratti sempre di calcio estivo, il risultato con cui il Monopoli ha strapazzato il Cosenza: 1-5 per i pugliesi con le reti di Mendicino (2), Mariano, Nina e autogol di Capela, i quali hanno rimontato l’iniziale vantaggio rossoblu di Bruccini al 4′ su rigore. Finisce in parità la sfida tra il Frosinone ed il Monza: 2-2. La doppietta di Citro non basta ai ciociari che subiscono le marcature di Fossati e D’Errico.