Clamoroso, il Foggia ricorre contro la FIGC e richiede la riammissione in Serie B!

Sempre molta confusione tra Serie B e Serie C, tra mancate iscrizioni, sentenze ribaltate, fallimenti e chi più ne ha più ne metta. E’ notizia di poco fa il ricorso da parte del Foggia contro la FIGC, la Salernitana e il Palermo in merito all’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello circa la sanzione comminata ai rosanero con l’ultimo posto in Serie B e la retrocessione in terza serie trasformata poi in 20 punti di penalizzazione.

Il Foggia chiede l’annullamento degli atti individuati in premessa e nei motivi di impugnativa, nonché l’accertamento del diritto della Società ricorrente alla partecipazione e all’ammissione al Campionato di Calcio di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020.