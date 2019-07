Antonino Barillà a CalcioWeb: “Con il Parma anno positivo. Ho rinnovato, vogliamo alzare l’asticella”

Lunga e interessante intervista della nostra redazione ad Antonino Barillà, centrocampista del Parma. Il calciatore ducale si è concesso ai microfoni di CalcioWeb, dove ha parlato non solo della sua attuale squadra ma anche di Reggina e di curiosità legate al mondo calcistico e non. Reduce da una stagione molto positiva con la maglia degli emiliani, Barillà ha inanellato 31 presenze realizzando 3 gol. Il centrocampista ha vissuto una settimana intensa tra il rinnovo di contratto e la nascita della sua secondogenita, Rachele.

BILANCIO STAGIONALE – Antonino Barillà parla così, ai microfoni di CalcioWeb, dello scorso campionato: “Molto positivo, un’annata bella da parte di tutta la squadra. Sinceramente non mi aspettavo di trovare neanche tutto questo spazio; poi, piano piano, ho avuto la possibilità di dimostrare il mio valore e mi sono fatto trovare sempre pronto. Sono molto contento”.

RINNOVO – Un lunedì 1 luglio indimenticabile per Barillà: “Qualche giorno fa, precisamente lunedì scorso, il giorno in cui è nata la bambina, ho rinnovato per tre anni con il Parma e quindi sicuramente rimarrò e farò parte della squadra anche la prossima stagione”.

OBIETTIVI FUTURI – Barillà delinea la strada da seguire nella prossima stagione: “I nostri obiettivi sono sempre gli stessi. Sicuramente ripartire con lo stesso entusiasmo dell’anno scorso per raggiungere il primo obiettivo che resta la salvezza, mantenere la categoria. Dopodiché cercare di evitare lo stesso girone di ritorno fatto quest’anno, in cui, anche inconsciamente, abbiamo mollato un pochino. Infine, raggiunti questi traguardi, proveremo ad alzare l’asticella per puntare a cose più importanti”.