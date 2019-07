Arzignano, ufficiale: il nuovo tecnico è Alberto Colombo

“L’Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver affidato ad Alberto Colombo la guida della prima squadra. Il tecnico brianzolo, classe 1974, ha sottoscritto un accordo su base annuale. Ex centrocampista professionista con le maglie di Como, Palazzolo, Lecco, Monza, AlbinoLeffe, Chiasso e Montichiari, Colombo ha in precedenza allenato Pro Patria (Berretti e Lega Pro Prima Divisione), Reggiana (Lega Pro), SudTirol (Lega Pro), Vicenza (Serie C) e, nella scorsa stagione, Alessandria (Serie C). Al nuovo allenatore gialloceleste il più caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il club“, ha scritto l’Arzignano Valchiampo”. Con questo comunicato, l’Arzignano comunica l’ingaggio del nuovo tecnico.